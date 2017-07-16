Роджер Федерер в восьмой раз выиграл "Уимблдон"
Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир серии "Большого шлема" "Уимблдон"-2017. Теперь он стал восьмикратным победителем этого соревнования.
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл "Уимблдон"-2017 - турнир серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде.
В финале турнира он одолел хорвата Марина Чилича, информирует "Интерфакс". Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.
Теперь 35-летний Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона". Теперь в общей сложности на его счету 19 выигранных турниров "Большого шлема". Кроме "Уимблдона", он пять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, а также Открытый чемпионат США. Еще один раз он побеждал на "Ролан Гаррос".
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