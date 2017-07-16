При посадке в аэропорту "Внуково" Boeing-737 задел хвостом ВПП

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Самолет Boeing-737, летевший рейсом Петропавловск-Камчатский – Москва, при посадке в аэропорту "Внуково", задел хвостом ВПП. По предварительным данным среди пассажиров никто не пострадал.

Самолет Boeing-737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в аэропорту "Внуково". Несмотря на это, авиалайнер благополучно приземлился, передает "Интерфакс".

Самолет летел рейсом Петропавловск-Камчатский – Москва. Инцидент произошел днем в воскресенье.

Источник в экстренных службах московского региона отметил, что экипаж смог направить самолет на второй круг, после чего лайнер благополучно приземлился. По предварительным данным среди пассажиров никто не пострадал.