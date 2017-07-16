СКР занялся проверкой нападения полиции на мужчину в Подмосковье
Теги: избиение скр Происшествие подмосковье
ГСУ СКР по Подмосковью начал доследственную проверку после появления информации в СМИ об избиении неизвестного полицейскими в Одинцовском районе Московской области. В рамках проверки СКР установит личности сотрудников полиции и пострадавшего.
Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку после появления информации об избиении неизвестного полицейскими в Одинцовском районе Московской области.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина был избит полицейскими в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на улице Коммунистическая в Одинцово. В рамках проверки СКР установит личности сотрудников полиции и пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также будет дана всесторонняя правовая оценка действиям сотрудников полиции, говорится на сайте ГСУ СКР по Московской области.