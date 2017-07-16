СКР занялся проверкой нападения полиции на мужчину в Подмосковье

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ГСУ СКР по Подмосковью начал доследственную проверку после появления информации в СМИ об избиении неизвестного полицейскими в Одинцовском районе Московской области. В рамках проверки СКР установит личности сотрудников полиции и пострадавшего.

Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку после появления информации об избиении неизвестного полицейскими в Одинцовском районе Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина был избит полицейскими в парковой зоне недалеко от Одинцовской участковой ветеринарной лечебницы на улице Коммунистическая в Одинцово. В рамках проверки СКР установит личности сотрудников полиции и пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также будет дана всесторонняя правовая оценка действиям сотрудников полиции, говорится на сайте ГСУ СКР по Московской области.