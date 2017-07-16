СМИ назвали фейком новость о требовании 6 стран отобрать ЧМ-2022 у Катара

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Новость о требовании шести арабских государств перенести чемпионат мира 2022 года из Катара оказалась фейком, утверждает агентство Reuters. Ранее это же агентство, ссылаясь на сайт The Local опубликовало новость о том, что с таким требованием якобы выступили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Агентство Reuters назвало фейком информацию, согласно которой шесть арабских стран попросили у ФИФА отобрать у Катара право проведения чемпионата мира 2022 года.

Ранее о требовании шести стран писало это же агентство со ссылкой на сайт The Local. Однако теперь Reuters отмечает, что сотрудники этого портала не писали и не публиковали, а также не убирали с сайта статью. Поэтому они не могут нести ответственность по претензиям из-за нее. Согласно данным расследования журналистов, эта статья появилась на поддельном сайте, который выглядел как The Local.

В воскресенье сообщалось, что шесть арабских государств якобы потребовали лишить Катар права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. По их мнению, Доха не сможет обеспечить безопасность игроков и болельщиков, так как эмират якобы является базой терроризма.