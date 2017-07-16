Власти Ирака отказались признавать уничтожение лидера ИГ

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Глава управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив. По его мнению, сейчас он может скрываться в пригороде Ракки.

Лидер запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив. Сейчас он скрывается в пригороде Ракки, отметил руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

"Он скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Ракка", — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании главаря ИГ, а также его окружения.

Ранее о гибели аль-Багдади сообщили террористы "Исламского государства". Также они назвали имя "нового халифа". О возможной ликвидации лидера ИГ 16 июня сообщило и Минобороны России. Это произошло во время авиаудара российских ВКС в районе города Ракка.

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