Власти Ирака отказались признавать уничтожение лидера ИГ
Глава управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив. По его мнению, сейчас он может скрываться в пригороде Ракки.
Лидер запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив. Сейчас он скрывается в пригороде Ракки, отметил руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.
"Он скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Ракка", — приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании главаря ИГ, а также его окружения.
Ранее о гибели аль-Багдади сообщили террористы "Исламского государства". Также они назвали имя "нового халифа". О возможной ликвидации лидера ИГ 16 июня сообщило и Минобороны России. Это произошло во время авиаудара российских ВКС в районе города Ракка.
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