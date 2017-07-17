На курортах Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары

Теги: пожар европа Стихия

Сильные лесные пожары бушуют сразу в нескольких европейских странах, в том числе на популярных у россиян курортах. Сложная обстановка на Адриатическом побережье - в Черногории, в поселке Сутоморе огонь подобрался прямо к жилым домам, все это происходит в считанных метрах от моря, где много крупных отелей и частных гостиниц.

С воздуха пытаются взять под контроль огненный фронт в Хорватии - там пламя охватило сразу несколько районов. Пришлось перекрывать дороги. Пожары быстро распространяются из-за жары - на улице под 40 градусов, передает "ТВ Центр".

В Италии тоже задействована авиация, не обошлось без жертв: власти сообщают о двух погибших. Во Франции из-за сильных пожаров было остановлено движение поездов между Парижем и Марселем. Полыхает около 500 гектаров леса, все вокруг в густом черном дыму. В зону бедствия пытаются попасть местные жители, чтобы забрать вещи и документы; дороги не перекрыты, но власти призывают людей воздержаться от поездок на личном транспорте - есть риск оказаться в "огненной ловушке".