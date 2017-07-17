ДТП с автобусом на Ставрополье: 2 человека погибли, 15 пострадали

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В Ставропольском крае два человека погибли, еще 15 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

На Ставрополье в ДТП с автобусом два человека погибли, 15 ранены. ДТП произошло этой ночью на автотрассе Минеральные воды - Кочубей. У поселка Нины водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом, направлявшимся из Кизляра в Пятигорск, передает "ТВ Центр".

Удар был такой силы, что легковушку отбросило в кювет. Ее водитель погиб на месте. Также жертвой автоаварии стал и один из 27 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницы Советского и Буденновского районов.