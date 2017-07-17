Сирийские саперы с начала июля разминировали 11 сел

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Сирийские саперы разминируют населенные пункты горной Латакии. С начала этого месяца военные уже очистили от взрывоопасных предметов 11 сел. Всего было обезврежено 800 мощных бомб, большинство из которых самодельные. В ходе работ не пострадал ни один из саперов. Все они прошли курс подготовки в международном противоминном центре российских вооруженных сил в Сирии.

Старая, кривая лопата и поднос для посуды. Это все, что осталось от имущества в доме Яхъи. Остальное разбито в крошево и сожжено, передает "ТВ Центр".

Ни мебели, ни окон, ни дверей. Только на стене - пара тарелок. И те сломанные. "Боевики разрушили у нас все дома, люди убежали кто куда. Пока возвращаться бояться, тут очень много мин и снарядов, очень опасно", - говорит Яхъя Мухаммад Дурмуш.

Яхъя и его племянник – единственные в селе. Из мирных жителей больше – ни души. Это была зажиточная деревня. Люди выращивали и продавали яблоки, оливки, апельсины. Почти у каждого был свой магазин или лавка. Сегодня везде – запустение. Вместо крестьян "урожай" убирают саперы сирийской армии. Смертоносный. На улицах десятки мин. Их обезвреживают. И подрывают за околицей.

Террористы хозяйничали здесь три года. Окопались основательно. Сопротивлялись долго. Когда стало ясно, что Гмам не удержат, отступили. Но заминировали все, что могли. Самодельные фугасы прятали в кустах. Вдоль дорог.

Мины и растяжки боевики оставили даже в огородах и на овечьих тропах. "Они знали, что солдаты и тем более саперы на такую уловку не попадутся, и что пострадают только мирные жители – дети, женщины, у этой мины разлет осколков более 25 метров", - рассказал Аля Асари.

После того, как мину обезвредили, отделение капитана Асари начинает проверять дома. Щупом, протыкают разбросанные подушки. Смотрят, нет ли ловушек. В углу, под тюфяками и сеном замечают сперва провод. Потом - ржавый корпус. Провода отрезали. Взрыватель выкрутили. Но на такие сюрпризы можно нарваться в любой комнате.

Работы на 40 градусной жаре было на весь день. Но деревню Гмам саперы сегодня полностью очистили. И не только дома, но и школу, и мечеть. Отремонтировать дома крестьян обещают помочь правительство Сирии и благотворительные организации. Сбор средств уже идет.

Яхъе скоро доставят стройматериалы. Как только восстановит хотя бы одну комнату, перевезет жену и пятерых детей. Яхъя верит, что уже через неделю в Гмам вернутся и его односельчане. И он, наконец, опять сможет выращивать и продавать оливки, яблоки и апельсины.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.