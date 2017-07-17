Венесуэльцы на референдуме выступили против Конституционной ассамблеи

Теги: В мире протест венесуэла референдум

Более 98 процентов жителей Венесуэлы, пришедших на участки, не поддержали созыв предложенной президентом Николасом Мадурой Конституционной ассамблеи, которая позволила бы расширить права главы государства. Этот вопрос был основным во время проведения так называемого народного референдума, организованного оппозицией. Все три пункта плебисцита касались изменений основного закона страны. Не обошлось без эксцессов.

Опуская свой бюллетень в коробку из-под печенья, эти люди фактически показывают свое отношение к президенту. Из трех вопросов - об изменении конституции, судьбе правительства и подконтрольности армии - легко складывается один главный: должен ли уйти Николас Мадуро. Результаты официально не имеют никакой юридической силы, по закону это не референдум, а дорогой социологический опрос. Который при наличии 2 тысяч избирательных участков не дает гарантий объективности. Впрочем, сторонникам оппозиции главное показать, что их много, передает "ТВ Центр".

Кризис между правыми партиями, которые имеют большинство в парламенте, и президентом длится уже несколько месяцев. Причем, на радикальные действия идут сторонники и тех, и других взглядов. Одни устраивают стычки с полицией, другие нападают на оппозиционный парламент. Погибших почти 100 человек. Страна разделилась на два гигантских лагеря и, очевидно, в желании выпустить пар Мадуро не стал препятствовать референдуму.

"Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру", - сказал он.

Но для оппозиции итоги этого народного референдума подготовят новый плацдарм для атаки Мадуро и его сторонников. В том числе и в буквальном смысле. Бывший полицейский Оскар Перес, закидавший гранатами с вертолета здания венесуэльского суда и МВД, снова вышел из подполья. Радикалы объявили войну режиму президента.

"Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут", - заявил бывший сотрудник полиции Венесуэлы Оскар Перес.

И это обращение преступника, находящегося в розыске, транслируют все оппозиционные венесуэльские медиа, разжигая протест. Власти сдаваться не собираются, опираясь на миллионы своих сторонников. С каждым новым витком этого противостояния эксперты все сильнее опасаются, что попытка цветной революции может в любой момент стать полноценной гражданской войной.

"Николас Мадуро продолжает дело Уго Чавеса, соответственно он является объектом атаки со стороны США. Формально это выглядит как борьба исполнительной власти с оппозиционным парламентом, на самом деле, в глубине - это конфликт между властью, которая преследует национальные интересы, и Соединенными Штатами Америки", - отметил эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

Люди, давно следящие за Венесуэлой, не исключают: "майдан" в этой стране - в интересах транснациональных корпораций, которых еще революционер Чавес лишил доступа к энергетическому сектору Венесуэлы, занимающей первое место в мире по запасам нефти. Сейчас Николас Мадуро пытается созвать Учредительное собрание. Новый законодательный орган, который должен ограничить власть оппозиционного парламента. Выборы намечены на 30 июля, но до них еще две недели.

Пётр Вершинин, Александра Сергомасова, Алексей Комаров, "ТВ Центр".