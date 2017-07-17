Правительство включило электромобили в ПДД

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В связи с развитием экологически чистого транспорта правительство внесло в правила дорожного движения такие термины как "электромобиль", "гибридный автомобиль" и соответствующие дорожные знаки и разметки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил дорожного движения, сообщается на сайте правительства.

В частности, введены новые термины "электромобиль", "гибридный автомобиль" и соответствующие дорожные знаки и разметки для зарядки и парковки автомобиля.

Также в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства".

Расширилось распространение знака "Остановка запрещена" на маршрутный транспорт. Кабмин также разрешил велосипедистам в возрасте до 14 лет ездить по тротуару, если их сопровождают взрослые.

В правительстве пояснили, что соответствующие изменения внесены в целях защиты окружающей среды с предоставлением преференций для экологического транспорта, повышения безопасности пешеходов, велосипедистов и маршрутных транспортных средств.

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