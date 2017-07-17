Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни

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В России могут запретить продажу алкоголя по выходным дням. В структуре Минздрава отметили, что сейчас шагов по борьбе со злоупотреблением спиртного, а также профилактике алкоголизма недостаточно.

В Министерстве здравоохранения предложили наложить запрет на продажу алкоголя в выходные дни. Этот вопрос может быть включен в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, пишет газета "Известия".

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, выступившим с таким предложением, отметили, что эта мера может быть эффективной. По их мнению, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя, а также профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, недостаточно.

В структуре Минздрава подчеркнули, что план реализации Стратегии находится в разработке. После его согласования на межведомственном уровне станет понятно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

Сейчас у местных властей есть право ограничивать места и время продаж спиртного, однако по стране, как правило, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.

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