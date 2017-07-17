В Белом доме ждут "что-то взамен" за возвращение дипсобственности России

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Вашингтон не намерен возвращать России арестованную в США дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен". Ранее в Белом доме заявили, что для снятия ареста Москва должна поддерживать режим прекращения огня в Сирии.

США не планируют возвращать России два арестованных объекта дипломатической собственности, пока не получат "что-то взамен", сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

В понедельник, 17 июля, в Вашингтоне пройдут переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Они затронут, в частности, вопрос дипсобственности. От результатов переговоров будет зависеть, примет Москва ответные меры или нет.

14 июля заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не исключает возможность снятия ареста с российской дипломатической собственности в США, но только в том случае, если Москва проявит стремление сохранять режим прекращения огня в Сирии.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что для возврата российской дипсобственности не должно ставиться никаких условий, поскольку это противоречит международному праву.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не оставят эту ситуацию без ответных мер.

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