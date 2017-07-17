СМИ узнали о готовности ЦБ отозвать лицензию у "Югры"

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В понедельник банк "Югра" может утратить лицензию в связи с "дырой" в капитале объемом более четырех миллиардов рублей. Тем не менее, акционеры банка, а также главы крупнейших банковских ассоциаций рассчитывают на санацию.

Банк "Югра" в ближайшее время может потерять лицензию. Причина в образовании "дыры" в капитале объемом более четырех миллиардов рублей. Произойти это может 17 июля, пишет газета "Известия".

Согласно последней справке уполномоченного представителя ЦБ по банку "Югра" и распоряжению временной администрации от 12 июля, банку снизили оценку активов и предписали доформировать резервы. В частности, временная администрация понизила стоимость принадлежащих банку объектов на 10,5 миллиарда рублей. Кроме того, она вычла из капитала 8,1 миллиарда вследствие переоценки ценных бумаг на балансе и предписала сформировать резервы на 6,1 миллиарда по вложениям в восемь кипрских эмитентов.

Вместе с тем, Фонду страхования вкладов придется совершить выплату на сумму более 170 миллиардов рублей застрахованных средств клиентов.

При этом акционеры банка, а также руководители крупнейших банковских ассоциаций рассчитывают на санацию.

По словам бывшего председателя правления банка "Югра" Дмитрия Шиляева, самое главное, чтобы руководство банка услышали и предоставили возможность спасти его. Он добавил, что введение временной администрации стало для руководства банка "полной неожиданностью" и сигналом к подобному развитию событий.