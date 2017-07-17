В нескольких европейских странах вспыхнули лесные пожары

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Из-за небывалой жары и сильнейшей засухи сразу несколько европейских стран охватили лесные пожары. С огнём сейчас борются во Франции, Италии, Хорватии, Греции. Самая сложная ситуация в Португалии - сообщается, что пламя охватило уже половину страны. Во всем Средиземноморье объявлен наивысший уровень погодной опасности.

Температура плюс 40 и густой столб едкого дыма - так сейчас выглядит юг Италии. Леса горят практически во всех областях. Особо сильные очаги фиксируют в Кампании, Апулии, Базиликате, Сицилии, Калабрии, где уже есть первые жертвы. Один человек отравился угарным газом, другой погиб, спасая свой дом от огня. Ситуация катастрофическая, признают местные власти. На помощь пожарным направили военных. В небе работает авиация. 14 специальных самолетов и более 20 вертолетов направлены в самые проблемные регионы, сообщает "ТВ Центр".

Огонь подобрался вплотную и к популярным туристическим местам. Столб дыма над Везувием впечатлительные отдыхающие расценили как предвестник скорого извержения. Оказалось, горит лес на склоне вулкана. Площадь пожара превышала 100 гектаров. Около тысячи туристов на лодках пришлось эвакуировать из Сицилийской провинции Трапани. Горят леса и вдоль Адриатического побережья. В Хорватии огонь подступил вплотную к жилым домам. Магистрали пришлось перекрыть, людей эвакуировать. С собой они успели взять только самые необходимые вещи.

От пожаров страдают и жители соседней Черногории. Крупный очаг зафиксирован в границах курортного города Сутоморе, где плотная застройка и множество гостиниц, а также совсем рядом от столицы страны - Подгорицы. На юге Франции площадь пожаров превысила 500 гектаров. Несколько часов было нарушено железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем, с задержкой в Марсель шли поезда и из других городов.

Сложная ситуация и на севере Португалии, в тушении пожаров там задействованы 300 человек. На севере страны началась эвакуация жителей. А вот в Греции большинство пожаров потушены. Сейчас власти занимаются восстановлением инфраструктуры.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".