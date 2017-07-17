В понедельник в Москве будет тепло, но пройдут дожди

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На новой рабочей неделе не стоит ждать по-настоящему летней погоды. 17 июля в Московском регионе будет облачно,воздух прогреется максимум до 22 градусов тепла, местами пройдет кратковременный дождь.

В понедельник, 17 июля, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Воздух прогреется до 22 градусов тепла, ветер будет дуть юго-западный, 8-13 метров в секунду.

В ночь на вторник температура опустится до 8-13 градусов, без осадков. Днем будет преимущественно солнечно до 24 градусов тепла, но возможен небольшой дождь.

Погода на новой неделе будет неустойчивой. Температурный фон будет колебаться от 19 до 24 градусов днем и от 10 до 15 ночью. Возможны грозы с дождем.

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