Мэр Москвы осмотрел результаты капремонта Нагатинского моста

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На юге Москвы завершен капитальный ремонт Нагатинского моста. В понедельник итог работ осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал ремонт Нагатинского моста. Построенный около 50 лет назад этот мост стал одним из самых сложных инженерных сооружений. Ведь переправа предназначена как для движения автомобилей, так и для поездов Замоскворецкой линии метро, передает "ТВ Центр".

Из-за износа опор капитальный ремонт стал просто необходим. В результате строители восстановили и укрепили несущие конструкции, обновили инженерные коммуникации и заменили дорожное покрытие.

"Нагатинский мост один из самых сложных и загруженных. Он включает в себя не только автомобильное, пешеходное движение, но и движение метро. Также у тела моста сосредоточены серьезные коммуникации, такие как теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение и так далее. После ремонта мост выглядит как новый. Многие конструкции были заменены. И, надеюсь, что этот транспортный объект послужит москвичам еще полсотни лет без каких-либо серьезных ремонтов", - приводит слова Собянина АГН "Москва".