Арки Крымского моста установят с минимальным ограничением судоходства

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Больше половины работ уже позади. Строители моста через Керченский пролив объявили о готовности 10 из 19 километров автодорожной части самой длинной в России переправы. Впереди - установка огромных арочных строений. Для этих работ временно ограничат судоходство в проливе.

Вот они – самые мощные фарватерные опоры будущего крымского моста (см. видео – прим. ред.). Сначала установят железнодорожную, а чуть позже и автомобильную. От глади воды до поверхности конструкции будет 35 метров. Для того, чтобы все типы морских судов проходили под Крымским мостом, передает "ТВ Центр".

Темпы возведения объекта оценила специальная правительственная комиссия. Сейчас на стройке века готовятся к уникальной морской операции. Огромные многотонные арки нужно доставить по морю и установить на опоры. Такого в России еще не делали.

"И то, что касается, автодорожной части моста, учитывая, что ввод запланирован уже в следующем году, работы ведутся с некоторым опережением графика. Процент готовности общий моста – с учетом автодорожной и железнодорожной части – составляет порядка 55 процентов", - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков.

Впервые из-за строительства самого длинного в России моста придется остановить судоходство. Проектировщики обещают, что это займет не больше трех суток. Арки уже начали красить в сигнально белый свет, чтобы их было хорошо видно даже воздушным судам. В подготовке к морской операции участвуют и студенческие отряды со всей России. Будущие инженеры уже второй год участвуют в строительстве.

Каким будет самый длинный мост в России, теперь можно не только представить, но и увидеть. Благодаря компьютерной графике, созданной на основе проектной документации, хорошо видно каждую деталь. Виртуальный тур по Крымскому мосту, который уже через два года станет реальностью, доступен любому желающему.

Уже сейчас строители прошли так называемый экватор: готово больше половины Крымского моста. В разгаре и строительство подъездных путей. Чтобы избежать эффекта бутылочного горлышка, когда машины будут скапливаться сразу после съезда, строят развязки и расширяют существующие трассы. Первые автомобили проедут по мосту в конце 2018 года.

Борис Максудов, "ТВ Центр".