Беспилотник США совершил многочасовую разведку над Донбассом

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Американский беспилотник провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Сообщается, что технические данные аппарата позволяют вести разведку на всей территории Донбасса и приграничных территориях России, не пересекая границ.

Летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, принадлежащий ВВС США, совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источники, отслеживающие полеты военной авиации.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Сообщается, что он может вести разведку на глубину до 300 километров. В связи с этим аппарат мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также за приграничными территориями России, не пересекая границ.

Ранее Минобороны России заявило, что за прошедшую неделю у границ России разведку вели 20 иностранных самолетов, шесть раз к ним на перехват поднимались российские истребители.