В результате взрыва в Пакистане погибли 3 сотрудника пограничной полиции

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Три сотрудник пакистанской пограничной полиции погибли и еще девять получили ранения из-за взрыва, который произошел в городе Пешавар. Нападение устроил смертник, который ехал на мотоцикле.

В результате атаки смертника в городе Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва) погибли три сотрудника пограничной полиции Пакистана. Еще девять человек получили ранения.

Нападавший подорвал себя неподалеку от колонны пограничной полиции. В результате были повреждены два автомобиля из колонны, информирует ТАСС.

Ответственность за атаку на себя взяло движение пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан".