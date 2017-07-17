В результате взрыва в Пакистане погибли 3 сотрудника пограничной полиции
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Три сотрудник пакистанской пограничной полиции погибли и еще девять получили ранения из-за взрыва, который произошел в городе Пешавар. Нападение устроил смертник, который ехал на мотоцикле.
В результате атаки смертника в городе Пешавар (провинция Хайбер-Пахтунхва) погибли три сотрудника пограничной полиции Пакистана. Еще девять человек получили ранения.
Нападавший подорвал себя неподалеку от колонны пограничной полиции. В результате были повреждены два автомобиля из колонны, информирует ТАСС.
Ответственность за атаку на себя взяло движение пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан".