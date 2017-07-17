10:16, 17 июля 2017

В Китае решили запретить Винни-Пуха из-за его схожести c Си Цзиньпином

Теги:  В мире  китай  соцсети  запрет  мультфильм

В китайских социальных сетях начали удалять картинки и GIF-изображения диснеевского Винни-Пуха из-за его схожести с председателем КНР Си Цзиньпином. Сейчас при попытке разместить сообщение с именем медвежонка появляется фраза "нелегальный контент".

В минувшие выходные в Китае из социальных сетей пропали картинки и GIF-изображения диснеевского Винни-Пуха из-за того, что он похож на председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает "МИР24".

По словам специалистов, это связано с усилением цензуры накануне съезда Компартии Китая, где планируются важные перестановки в руководстве страны. Однако власти пока не дали официальных объяснений борьбы против медвежонка.

Сейчас при попытке написать сообщение с упоминанием Винни-Пуха, например в микроблоге Sina Weibo (аналог Twitter), появляется предупреждение "незаконный контент". Тем не менее некоторым удается обойти запрет.

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