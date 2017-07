В Китае решили запретить Винни-Пуха из-за его схожести c Си Цзиньпином

В минувшие выходные в Китае из социальных сетей пропали картинки и GIF-изображения диснеевского Винни-Пуха из-за того, что он похож на председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает "МИР24".

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M