В АФК "Система" заявили о наступлении технического дефолта

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"Система" заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Это связано с арестом имущества по иску "Роснефти". Между тем, в АФК отметили, что эта мера носит формальный характер.

АФК "Система" заявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиарда рублей из-за ареста имущества по иску "Роснефти". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте АФК.

В сообщении утверждается, что наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО "Система-Инвест" акций МТС, "Медси", а также БЭСК. При этом в пресс-службе подчеркнули, что эта мера носит формальный характер.

Вместе с тем, в МТС подчеркнули, что объявленный АФК техдефолт не влияет на работу и долговые инструменты оператора, передает ТАСС.

В июне Арбитражный суд Республики Башкортостан принял решение арестовать 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси", а также 90,47% акций БЭСК. Все они принадлежат АФК "Система". Также корпорация получила от московского управления Федеральной службы судебных приставов постановления о возбуждении исполнительного производства.

В пресс-службе АФК утверждают, что корпорация будет обжаловать определение суда и постановление пристава.