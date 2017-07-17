Россияне назвали свои главные страхи

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Больше всего жители России боятся инфляции и возможности военного конфликта. Также россияне беспокоятся о своем здоровье и качестве медицинских услуг, снижении доходов и стабильности на работе. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Больше всего россияне боятся роста цен и возможности военного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

На третьем месте расположилось беспокойство за свое здоровье и качество медицинских услуг. Также россияне переживают из-за снижения доходов и задержек зарплат, боятся потерять работу. Проблемы в семье занимают самую последнюю строчку рейтинга и беспокоят россиян меньше всего.

Для определения уровня беспокойства социологи разработали специальный "индекс страхов" со шкалой в пределах от минус 100 до плюс 100 пунктов.

"Показатели продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - заключил эксперт.

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