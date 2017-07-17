Российские МиГ-31 уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере
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В России сегодня отмечают День военно-морской авиации. Этому роду войск исполняется 101 год с момента основания. По случаю праздника военнослужащие провели тактические учения.
На Камчатке истребители перехватили сверхзвуковую крылатую ракету. Её запустили из акватории Охотского моря, передает "ТВ Центр". После того, как войска засекли условную цель на радарах, с аэродрома "Елизово" в воздух поднялись самолёты МиГ-31. Экипажи успешно уничтожили ракету, которая летела на высоте более 12 километров, со скоростью втрое превышающей скорость звука.