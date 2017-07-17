ЕС введет санкции против сирийских ученых и военных под предлогом химатак

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Совет Евросоюза намерен в понедельник ввести новые санкции в отношении 16 сирийских ученых и военных, которые могут иметь отношение к химическим атакам в стране. Им запретят въезд в ЕС, а их банковские активы будут заморожены.

Совет Евросоюза введет новый пакет санкций в отношении 16 сирийских ученых и военных, которые могут иметь отношение к химическим атакам в Сирии, передает ТАСС слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

По его словам, в понедельник на встрече глав МИД ЕС будет обсуждаться ограничение на въезд в зону Евросоюза и заморозка банковских активов в Европе.

США и сирийская оппозиция обвиняют Арабскую республику в том, что 4 апреля правительственные силы якобы провели в Хан-Шейхуне химическую атаку, жертвами которой стали десятки человек. Официальный Дамаск утверждает, что никогда не применял химоружие против мирных жителей и террористов, поскольку весь арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

12 июля ЦРУ заявило, что располагает "весомыми доказательствами" применения сирийским режимом химического оружия, однако подробности не уточнило.

В свою очередь МИД России назвало многочисленные химические атаки постановочными акциями с целью оправдать удары США по сирийской правительственной армии.

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