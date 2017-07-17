По факту нападения на фельдшера скорой помощи в Подмосковье возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 32-летней сотрудницы скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. На нее напала 24-летняя пациентка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и не согласившаяся с диагнозом, который ей поставили.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в Московской области. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 14 июля. Бригада скорой прибыла по вызову в один из жилых домов по улице Заречной деревни Марусино Люберецкого района для помощи 24-летней местной жительнице. Однако пациентка, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, заявила, что не согласна с поставленным диагнозом. После словесной перепалки с 32-летней фельдшером, она не менее четырех раз ударила медицинского работника в область груди и по лицу.

Расследование уголовного дела продолжается.