Минздрав прокомментировал идею запретить продажу алкоголя по выходным

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Минздрав и экспертное сообщество действительно рассматривают возможное введение некоторых ограничений, направленных против злоупотребления алкоголем. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи спиртного.

Минздрав и экспертное сообщество рассматривают возможное введение ряда ограничений, направленных против злоупотребления алкоголем. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В пресс-релизе ведомства говорится, что сейчас экспертное сообщество в рамках подготовки Стратегии обсуждает различные инициативы, которые направлены на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. "Каких-либо решений по данному вопросу Министерством не принималось", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что в настоящее время у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России могут запретить продажу алкоголя по выходным дням. В структуре Минздрава отметили, что сейчас шагов по борьбе со злоупотреблением спиртного, а также профилактике алкоголизма недостаточно.