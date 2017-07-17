Собянин: парк "Остров мечты" будет обеспечен необходимой транспортной инфраструктурой
Парк "Остров мечты" будет обеспечен необходимой транспортной инфраструктурой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по строительству парка.
На юге Москвы будет построен крупнейший в мире крытый детский парк "Остров мечты". Ход строительства в понедельник осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.
"Остров мечты" потихоньку превращается из мечты в реальность: возводятся корпуса, строятся парковки, транспортная инфраструктура. За последнее время здесь построены метро "Технопарк", открыты две станции МЦК, ну и инвестор делает все возможное, чтобы реализовать этот проект в срок", - приводит слова Собянина АГН "Москва".
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