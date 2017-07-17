Собянин: парк "Остров мечты" будет обеспечен необходимой транспортной инфраструктурой

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Парк "Остров мечты" будет обеспечен необходимой транспортной инфраструктурой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по строительству парка.

На юге Москвы будет построен крупнейший в мире крытый детский парк "Остров мечты". Ход строительства в понедельник осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

"Остров мечты" потихоньку превращается из мечты в реальность: возводятся корпуса, строятся парковки, транспортная инфраструктура. За последнее время здесь построены метро "Технопарк", открыты две станции МЦК, ну и инвестор делает все возможное, чтобы реализовать этот проект в срок", - приводит слова Собянина АГН "Москва".