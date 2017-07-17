Путин поблагодарил главу РЖД Белозерова за реконструкцию МЦК

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Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад в развитие Московского центрального кольца (МЦК). Ранее сообщалось, что за 10 месяцев МЦК воспользовались 78 миллионов пассажиров.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад и реализацию проекта по реконструкции и развитию Московского центрального кольца (МЦК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев МЦК воспользовались 78 миллионов пассажиров. Это помогло существенно разгрузить центральную ветку московского метрополитена (на 15%) и центральные железнодорожные вокзалы (на 20-40%),улучшить связь между районами столицы.

Поезда по МЦК запустили 10 сентября 2016 года. Протяженность кольца – 54 километра с 31 станциями.

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