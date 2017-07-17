Собянин: завершен капитальный ремонт Нагатинского моста

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На юге Москвы завершился капитальный ремонт Нагатинского моста. Работы там шли два года. В понедельник результат оценил Сергей Собянин. Кроме того, мэр Москвы посетил строящийся рядом парк "Остров мечты". Он станет самым крупным не только в России, но и в Европе.

Пока тут слышна только симфония пил и молотков. Чтобы представить, как будет выглядеть в будущем "Остров мечты", нужно подключить фантазию. Строительство парка развлечений "Остров мечты" вошло в свою активную фазу. Уже построен подземный паркинг. Впереди самая важная часть - фасад тематического парка, передает "ТВ Центр".

В монолитном каркасе уже угадываются очертания будущих башен. Именно они будут встречать посетителей "Острова мечты" - крупнейшего крытого парка аттракционов в мире.

Площадь почти 300 тысяч квадратных метров. Более 40 аттракционов. Решение о размещении парка в Нагатинской пойме было принято и с точки зрения транспортной доступности и чтобы обгородить крупную зеленую зону Москвы.

"Остров мечты" потихоньку превращается из мечты в реальность. Возводятся корпуса, строится парковка, транспортная инфраструктура. За последнее время здесь построено метро "Технопарк", открыто 2 станции МЦК. Инвестор делает все возможное, чтобы реализовать проект в срок", - отметил Собянин.

Здание будет поделено на две функциональные зоны. В западной части - кафе, рестораны, детские магазины и киноконцертный комплекс. В восточной - сам развлекательный парк с тематическими зонами и аттракционами. В каждой зоне - свои герои отечественных и зарубежных мультфильмов.

Крытые парки развлечений - новая мировая тенденция, атмосферу сказки не сможет разрушить никакая погодная аномалия. Входной билет позволит бесплатно кататься на всех аттракционах - по аналогии с "Диснейлендом" и "Лотте Ворлдом" в Сеуле. Важен проект и с точки зрения социальной значимости. Он поможет создать 7,5 тысяч рабочих мест. Увеличится и туристический поток в Москву. Заскучать в этом развлекательном парке точно не удастся. К северу и югу центрального здания расположится ландшафтный парк площадью 32 гектара. Вокруг - спортивные зоны с теннисными кортами и футбольными площадками, а также зоны отдыха. Рядом планируют построить пешеходный мост через проспект Андропова - крупнейший в городе надземный переход.

В понедельник завершился двухлетний капитальный ремонт Нагатинского моста. Проведена полная замена мостового покрытия, а также модернизация инженерной инфраструктуры.

"Нагатинский мост - один из самых сложных и загруженных. Он включает в себя не только автомобильное и пешеходное движение, но и движение метро. За последние годы объем ремонта транспортной инфраструктуры вырос практически в 15 раз. Речь идет о реконструкции пешеходных переходов, путепроводов, тоннелей, мостов", - заявил Собянин.

Все строительные работы на "Острове мечты" планируют завершить к концу 2018 года. В начале следующего года начнется установка аттракционов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".