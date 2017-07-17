Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыли досрочно

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Движение на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве было открыто досрочно. Транспорт запустили уже в воскресенье вечером, хотя изначально это планировалось сделать лишь понедельник утром.

За время ремонта на 1-й Тверской-Ямской проложили больше 1700 метров труб, почти столько же на прилегающих к ней Васильевской и Большой Грузинской улицах. На площади Тверская Застава появилось почти 700 метров труб кабельной канализации и ещё 500 метров электрических высоковольтных кабелей, передает "ТВ Центр".

Чтобы копать два раза не пришлось, одновременно с прокладками кабельной канализации было решено проложить трамвайные пути к Белорусскому вокзалу. Уже к осени там появится разворотное кольцо.