Москвич стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

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Московский школьник Александр Жигалин стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии, которая проходила в Таиланде. Всего у нашей сборной две золотые и две серебряные медали. Ребят готовили лучшие педагоги МГУ.

Они привезли домой свою формулу успеха. Командный сплав из двух золотых и двух серебряных медалей. На международной олимпиаде по химии эти российские школьники смогли показать наивысшие знания не только в теории, но и на практике, удивив международное жюри своими экспериментами, передает "ТВ Центр".

Сильнейшую сборную России по химии готовили и сильнейшие педагоги МГУ. Международная олимпиада - турнир престижный, проводится в мире уже более полувека. Но каждый год задания сильно разнятся, ведь готовит их принимающая страна, в этом году - Таиланд.

"Это типичная азиатская олимпиада, где давят не столько какими-то творческими способностями и нетривиальными вопросами, сколько большим объёмом, плотным графиком работы, выражаясь спортивными терминами, это марафон", - рассказал руководитель российской сборной, доцент кафедры физической химии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Илья Глебов.

Четверо наших марафонцев-победителей хотя из разных городов, но друг друга давно знают по всероссийским олимпиадам. Казань, Тюмень и Москву давно связала особая "химия". На международной олимпиаде в Таиланде школьнику из Москвы удалось завоевать и абсолютное первенство. Александр Жигалин свою тягу к химии обнаружил в 9 классе. А дальше проснулся спортивный интерес, который довел юного химика до международного уровня. В прошлом году Саше не хватило нескольких баллов до заветного золота, поэтому, чтобы побороться за него на этой олимпиаде, выпускнику даже пришлось досрочно сдать ЕГЭ. В итоге на олимпиаде в Таиланде он справился с заданиями на полтора часа раньше нормы.

На химической олимпиаде нашлось время и для физической деятельности. В пригороде Бангкока юным химикам со всего мира представилась возможность и поучаствовать в посадке риса, и познакомиться со слонами. В этом году участвовали сборные из 79 стран. Российским школьникам удалось вырвать победу у сильнейших соперников. Таких результатов наши школьники не показывали уже 12 лет.

Елена Сахно, "ТВ Центр".