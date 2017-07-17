В Москве продолжают работу летние передвижные кинотеатры

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В Москве покажут "настоящее кино". Причём, в самых неожиданных местах - во дворах, на заводах и даже на крышах. "Крутить" фильмы будут в передвижных летних кинотеатрах - и только на ретро-оборудовании в рамках проекта "Москва глазами инженера". В программе - культовые советские фильмы.

На крышах, во дворах и даже под землей. Советские киноленты про архитектуру этим летом можно увидеть в зданиях той эпохи, о которой идет речь в кино. Первый сеанс - на Хлебзаводе №9 на Новодмитровской улице. Котельная памятника промышленного конструктивизма, которую запустили в 1934 году, отлично сыграла роль кинозала для фильма Михаила Швейцера "Время, вперед!".

"Мы решили, что в Москве этому хорошо соответствует именно Хлебозавод №9. Хотя, на первый взгляд, он скромный. Не такой, как в фильме. Но это была огромная кампания. Тоже первой пятилетки. То есть мы хотели показать, что пятилетка не только была где-то за пределами. Она была и здесь. Когда было построено сразу 11 хлебозаводов, чтобы обеспечить растущую Москву хлебом", - рассказал автор проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов.

Чтобы максимально окунуться в атмосферу прошлого века, каждый кинопоказ будет сопровождаться экскурсией и лекцией. Поэтому интересно не только кинолюбителям, но и ценителям архитектуры.

"Перед каждым показом мы открываем регистрацию. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Вот первая регистрация у нас закрылась за четыре часа. Поэтому нужно отслеживать, когда будет регистрация на следующий показ", - сказала генеральный директор ГБУК "Московское кино" Светлана Максимченко.

Все сеансы - только пленочные. Частный коллекционер Николай Ефремов не дает своей кинотехнике простаивать. Чтобы развернуть "передвижку", его команде требуется два часа. Но зато на экране появляется совсем другое кино.

"Оно живое. Оно тактильное, его потрогать можно. Это же просто пленка, которая прошла сквозь объектив, и все", - говорит руководитель проекта "Кинопередвижка" Николай Ефремов.

Другими словам, пленка дает возможность увидеть прошедшее время, что называется, без ретуши и без прикрас. Передвижной киноклуб в городе - до конца лета. Все подробности можно узнать на сайте Москино.

"В Новых Черемушках мы будем показывать фильм "Черемушки". Это такая советская оперетта на тему квартирного вопроса. А во Дворце пионеров мы показываем фильм "Любить человека" об архитекторах-модернистах", - рассказал генеральный директор ГБУК "Московское кино" Светлана Максимченко.

Следующий сеанс состоится 30 июля на крыше дома Наркомфина. Фильм "Верой и правдой" не только расскажет под открытым небом историю об архитекторе, который проектировал типовые дома. Эффект ожидается посильнее современного 3D. А с крыши зрителям будет видна высотка на "Баррикадной" — одна из "героинь" фильма.

Екатерина Гоголева, Александр Ивановский, "ТВ Центр".