В цирке на Цветном бульваре родился морской львенок

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В Цирке на Цветом родился - львёнок. Правда, на лапы он не встанет никогда, потому что вместо них у него ласты. Малыш появился в семействе морских львов в неволе, что для "цирковых" - большая редкость. Пока малыш только осваивается в вольере, но уже демонстрирует задатки настоящего артиста. И есть в кого.

В Московском цирке на Цветном бульваре событие поистине мирового масштаба - родился морской львенок. Животное занесено в Красную книгу, да и в неволе размножается редко. Вот и приковано все внимание к новорожденному - так и до "звездной болезни" недалеко. Тем более, такое повышенное внимание малышу явно нравится, передает "ТВ Центр".

"Мы надеемся, что в будущем это будет большой артист. По голосу похоже, что мальчик, но это лев по натуре своей, поэтому мальчик или девочка - рык все равно остается грозный", - рассказал дрессировщик морских львов Василий Тимченко.

По вольеру передвигается шустро, хоть и пока неуверенно стоит на ластах. Пытается даже осваивать территорию и подползать к бассейну, правда, плавать он пока не умеет. Вот и приходится советоваться с мамой.

Ника - а именно так зовут молодую маму - настоящая героиня. На манеже выступала до последнего и никакого декретного отпуска не требовала. Правда, теперь придется распорядок дня поменять и смягчить - в ближайшие три недели никакой работы. Ей необходимо хорошо кушать и отдыхать. Благо, аппетит не пропал.

К тому же, в этой семье мама пока воспитывает своего детеныша сама. Папу временно переселили в соседний вольер. Никакой драмы - дрессировщики уверяют, что сделали это для спокойствия самой Ники. Чтобы рядом с мужем не испытывала стресса и страха за ребенка. Еще бы - Тим весит больше тонны. Такую вынужденную разлуку с семьей он точно не воспринимает как отпуск - целыми днями любуется на своего малыша через специальное окно. Переживает.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".