Новым президентом Индии может стать выходец из касты неприкасаемых

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В Индии стартовало голосование на выборах президента страны. Впервые главными кандидатами на должность главы государства стали выходцы из касты неприкасаемых. Результаты голосования будут объявлены в четверг.

В Индии начались президентские выборы, впервые в истории страны основная борьба будет проходить между двумя выходцами из касты неприкасаемых - Рамом Натхом Ковиндом от правящей партии БДП и Мейрой Кумаром от оппозиционной партии, сообщает ТАСС.

По сообщению индийских СМИ, скорее всего на выборах победит Ковинда, поскольку правящая партия располагает достаточным количеством голосов для победы своего кандидата.

Президент в Индии избирается коллегией выборщиков, в которую входят члены верхней и нижней палаты парламента. Голосование стартует 17 июля, подсчет голосов продлится до 20 июля. Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, новый глава государства вступит в должность на следующий день.

Каста неприкасаемых считается в индуизме низшей, ее члены традиционно выполняют самую грязную и неприятную работу. В 1950 году в Индии отменили кастовые привилегии, однако на практике предрассудки сохраняются. Кастовые пережитки являются одной проблем современной Индии, в стране проживает более 200 миллионов неприкасаемых. Поэтому многие политики выступают против такого неравенства.

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