Турция закрыла въезд в страну для 4 тысяч россиян

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Анкара запретила въезд в Турцию для более, чем четырех тысяч россиян. Это связано с подозрениями в их причастности к ИГ. По этой же причине из Турции депортировано 804 гражданина России.

Власти Турции запретили въезд в страну более, чем четырем тысячам россиян из-за подозрения в их причастности к запрещенной в нашей стране террористической группировке "Исламское государство".

Как передает РИА Новости, 804 гражданина России депортированы из Турции с 2011 года по этой же причине. Всего в черный список лиц, которым запрещен въезд в Турцию по подозрению в связях с ИГ, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран. На первых местах здесь находятся Саудовская Аравия (7,5 тысяч человек) и Туниса (4,5 тысячи). Россия заняла в этом списке третье место.

При этом Россия занимает первое место по количеству граждан, депортированных из Турции. На втором месте располагается Индонезия (435 человек) и Таджикистана (308). Всего из Турецкой Республики было депортировано почти пять тысяч иностранцев.