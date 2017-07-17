Песков: заявление Кадырова о ядерном оружии нужно рассматривать в контексте

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В Кремле призвали не "выдергивать из контекста" высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном использовании Россией ядерного оружия, если по ней будет нанесен серьезный удар.

В Кремле прокомментировали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном использовании ядерного оружия России, передает "Интерфакс".

"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO заявил, что Россия – ядерная держава, а Америка для нее не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага. Чеченский лидер добавил, что если по стране будет нанесен серьезный удар, то "ракеты будут применены автоматически".

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