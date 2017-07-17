МИД рассказал о попытке обстрела посольства России в Дамаске

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МИД России осудил попытки обстрела российского посольства в Дамаске, которые, предположительно, были совершены боевиками "Джебхат Ан-Нусры" и "Фейлак Ар-Рахмана". Также ведомство отметило, что "принципиальная линия России" на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена.

Российское посольство в Дамаске 16 июля подверглось обстрелу. Два минометных снаряда разорвались неподалеку от внешнего периметра диппредставительства. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении на сайте МИД России.

На Смоленской площади подчеркнули, что снаряды были выпущены, предположительно, с контролируемого террористами "Джебхат Ан-Нусры" и "Фейлак Ар-Рахмана" столичного района Джобар.

"Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена", - говорится в сообщении ведомства.

Также Москва вновь призывает международное сообщество к "объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом".

Об обстреле Дамаска накануне сообщило агентство SANA. В результате атаки пострадали, как минимум, семь мирных жителей.