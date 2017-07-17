Лавров нашел в Белом доме США "бандитов с большой дороги"

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Ситуацию с арестом российской дипсобственности в США комментируют "бандиты с большой дороги", считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что чиновники Белого дома ждут от Москвы "чего-то взамен". По его словам, это "грабеж средь бела дня".

Ситуация с российской дипломатической собственностью в США является "грабежом средь бела дня", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления ряда чиновников американского Белого дома, которые ждут от Москвы "чего-то взамен", сообщает "Интерфакс".

"Если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим", - подчеркнул Лавров на встрече с журналистами в Минске.

Также он отметил, что русофобия в США не добавляет уверенности в том, что Вашингтон и Москва смогут договориться по важнейшим международным проблемам.

"Такой рьяный настрой на выискивание неких скрытых каналов влияния России на то, что происходит в Соединенных Штатах, он явно не спадает, к моего огромному сожалению, и он не добавляет уверенности в том, что мы сможем в международных отношениях наладить нормальное сотрудничество, в чем заинтересованы все, без исключения, страны", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщили, что США не планируют возвращать России два арестованных объекта дипломатической собственности, пока не получат "что-то взамен".

В понедельник, 17 июля, в Вашингтоне состоятся переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Стороны затронут, в частности, вопрос дипсобственности. От результатов переговоров будет зависеть, примет Москва ответные меры или нет.