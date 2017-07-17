ЕС одобрил торговые преференции для Украины

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Евросоюз утвердил ряд временных торговых преференций для Украины, которые вступят в силу 1 сентября 2017 года. В Совете ЕС назвали своим долгом помочь Украине, пока страна находится в тяжелом экономическом положении.

Совет Евросоюза одобрил временные торговые преференции для Украины сроком на три года, решение вступит в силу 1 сентября 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС на уровне глав МИД.

Министры заявили, что ЕС должен поддерживать Украину и усиливать экономические и торговые связи, особенно в условиях продолжающегося в стране конфликта.

Преференции коснутся поставок в Евросоюз, в частности, украинского меда, сока, пшеницы, кукурузы, помидоров. Также планируется отменить импортные пошлины на медь, алюминий, удобрения и теле-аудиотехнику.

4 июля преференции были одобрены Европарламентом. Торговые преференции вводятся для Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Взамен Киев обязан бороться с коррупцией в стране и соблюдать демократические стандарты.

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