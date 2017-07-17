Украина направила Белоруссии ноту из-за показа трейлера фильма "Крым"

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Киев направил в МИД Белоруссии ноту недовольства в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в местных кинотеатрах. При этом представитель пресс-службы украинского посольства в Минске отметил, что ответа от белорусской стороны пока не получено.

Посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту недовольства из-за показа в местных кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым". Об этом сообщает "Русская планета".

"Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", - сообщили в украинском посольстве. При этом представитель пресс-службы дипмиссии добавил, что ответа от белорусской стороны пока не получено.

Фильм "Крым" был снят при поддержке российского правительственного "Фонда кино". Он основан на реальных событиях на Украине в 2014 году. В российский прокат картина выйдет в конце сентября.

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