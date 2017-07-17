В Италии собакам запретили носить кольца на свадьбах

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Мэр итальянского города Потриоло-Ново запретил использовать собак в качестве носителей обручальных колец на свадьбах. По его словам, к бракосочетанию нужно относиться серьезнее.

В итальянском городе Потриоло-Ново собакам запретили носить обручальные кольца на свадьбах. Об этом пишет Газета.ru.

Поводом для запрета стало желание одной пары, чтобы кольца им несли два бульмастифа. Мэр города заявил, что к такому особенному дню следует отнестись серьезнее.

Это уже не первый случай в Италии с подобным отношением к собакам. Ранее защитники прав животных потребовали от церкви в Генцано, чтобы к животным относились, как к христианам.

Кроме того, более 90% итальянцев считают своих любимцев членами семьи.