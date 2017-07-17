Кремль обратил внимание на "многомиллионную" свадьбу судейской дочки

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В Кремле обратили внимание на публикации в СМИ и обсуждения в Сети свадьбы дочери судьи в Краснодарском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что реакция на такие события не является прерогативой Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи из Краснодара, однако это "не является прерогативой Кремля". Об этом пишет "Ридус".

По его словам, есть другие ведомства, которые могут "гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями".

Ранее появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой - Софьи, по сведениям СМИ, обошлась в два миллиона долларов.

Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. При этом сама судья уверяет, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем.

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