ФАС потребовала снизить цены в национальном роуминге

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ФАС дала две недели операторам "большой четверки" на изменение условий тарифных планов на связь в национальном роуминге. В ведомстве недовольны необоснованной разницей цен.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение операторам "большой четверки" из-за цен на связь в поездках по стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС потребовали от операторов изменить тарифы в национальном роуминге, исключив необоснованную разницу цен. На это "большой четверке" отведено две недели.

"Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях в порядке, установленном действующим законодательством, то есть за 10 дней до введения новых условий", - приводит сообщение Службы агентство ТАСС.

В действиях "Билайна", "МТС", "Мегафона" и Tele 2 ФАС усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, операторы устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Антимонопольщики пришли к выводу, что эти действия экономически и технологически не обоснованы.