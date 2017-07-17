У берегов Камчатки произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки. В МЧС России по Камчатскому краю заявили, что подземные толчки не ощущались в населенных пунктах. Угрозы цунами нет.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане рядом с островом Беринга, передает ТАСС.

Угрозы цунами при этом нет.

В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что подземные толчки не ощущались в населенных пунктах.

Землетрясение произошло на глубине 43,7 километра в 210 километрах от населенного пункта Никольское. Изначально сообщалось, что магнитуда подземного толчка составила 6,6.