В Москве началось строительство станции метро "Стромынка"

Теги: Транспорт метро москва

Строительство станции метро "Стромынка" началось в столице. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Будущая станция столичной подземки образует пересадочный узел со станцией "Сокольники".

В столице началось строительство станции метро "Стромынка" Третьего пересадочного контура. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Стромынка" спроектирована колонной станцией мелкого заложения с островной платформой. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольническим Валом, к парку Сокольники и трамвайному кольцу, а из южного вестибюля - на улицу Стромынка", - передает слова Бочкарева "Интерфакс".

По его словам, будущая станция столичной подземки образует пересадочный узел со станцией "Сокольники". Бочкарев отметил, что ввод нового участка ТПК, который включает три станции - "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская", запланирован на 2019 год.

Третий пересадочный контур (ТПК) - новая строящаяся кольцевая ветка в метро. Ее общая длина составит более 60 километров. На втором кольце столичной подземки построят 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, еще две - на Московское центральное кольцо, а семь - на радиальные железные дороги.

Читайте также:

Более 60 станций метро откроют к 2021 году в Москве

"Хорошёвская" станет второй станцией с официальной "ё" в Москве

Первый участок нового кольца метро откроют через 2 месяца