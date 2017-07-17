ФСИН попросит суд освободить инвалида Мамаева

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России попросит суд освободить осужденного за разбой инвалида I-й группы Антона Мамаева. Врачебная комиссия нашла у инвалида заболевания, которые препятствуют содержанию под стражей.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направит в понедельник медицинское заключение осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева в суд для решения вопроса о его освобождении, передает РИА Новости.

Врачебная комиссия нашла у инвалида заболевания, которые препятствуют содержанию под стражей.

По данным ФСИН, сейчас Мамаев находится в больнице при СИЗО "Матросская тишина" в специальной палате, за ним закреплен персонал для осуществления ухода.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за разбойное хищение мотороллера. Сразу после огласки приговора его отправили в СИЗО "Матросская тишина", однако правозащитники настояли на том, чтобы Мамаева перевели в больницу, поскольку в изоляторе нет врачей, которые могли бы оказывать помощь заключенному.

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