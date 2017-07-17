Полиция поймала гулявшего по улице пони в Москве. Видео

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Столичные полицейские поймали пони, который гулял по Новомарьинской улице без присмотра хозяев. Оказалось, что животное сбежало из контактного зоопарка на Люблинской улице. Полицейские передали пони владельцам учреждения и он был благополучно возвращен в зоопарк.

Полицейские поймали гулявшего по улице на юго-востоке столицы пони и вернули его владельцам в контактный зоопарк. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"В отдел полиции поступило сообщение от жителей района Марьино о том, что по Новомарьинской улице по проезжей части гуляет пони без присмотра хозяев. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции поймали животное", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что животное сбежало из контактного зоопарка на Люблинской улице. Пони был передан владельцам учреждения и благополучно возвращен в зоопарк.

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