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Московское управление ФАС заподозрило издательство "Эксмо" в плагиате оформления книг "Всемирная литература". По мнению антимонопольщиков, оформление издательства полностью копирует внешний вид книг серии "Мировая классика" издательской группы "Азбука-Аттикус".

Московское управление Федеральной антимонопольной службы подозревает издательство "Эксмо" в плагиате оформления книг серии "Всемирная литература".

Как считают в ведомстве, в "Эксмо" скопировали дизайн книг серии "Мировая классика" от издательства "Азбука-Аттикус". В частности, речь идет о цветовой гамме.

"В некоторых магазинах продукция располагалась в непосредственной близости друг от друга, в том числе на одном стеллаже, что может ввести потребителей в заблуждение в отношении товара и его производителя", - отметили в антимонопольной службе.

"Азбука-Аттикус" разработало оформление "Мировой классики" в 2012 году, "Эксмо" оформило серию "Всемирная литература" в 2016 году.

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