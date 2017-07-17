В Москве задержали продавцов поддельного ботокса

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Московская полиция задержала изготовителей и продавцов поддельного ботокса, который они реализовывали через интернет. Подозреваемые успели получить свыше 10 миллионов нелегального дохода.

Полицейские из отдела по борьбе с экономической преступностью при силовой поддержке Росгвардии задержали преступную группу, которая занималась производством и реализацией через интернет контрафактного ботокса, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала семь человек из различных регионов России в возрасте от 30 до 55 лет. В офисе и квартирах было обнаружено 9 коробок, в которых находилось больше ста единиц поддельного ботокса, а также этикетки и пузырьки для фасовки.

За все время своей деятельности преступники успели получить более 10 миллионов рублей нелегального дохода.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

По информации ТАСС, ботокс не может продаваться в аптеке или через интернет. Он распространяется исключительно через официальных дистрибьюторов, приобрести препарат могут только медицинские учреждения или дипломированные врачи соответствующего профиля.