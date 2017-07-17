Депутатам Госдумы починили крышу

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Протечка крыши в здании Госдумы, которая образовалась из-за сильного дождя 14 июля, устранена. Об этом рассказала депутат Ольга Савастьянова.

В Госдуме России устранили протечку крыши. Об этом рассказала глава комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Ольга Савастьянова.

По ее словам, сейчас зал пленарных заседаний в рабочем состоянии, передает агентство "Москва".

14 июля в здании Госдумы во время выступления депутата Ирины Яровой протекла крыша. Это произошло из-за сильного ливня, который обрушился в этот день на Москву.